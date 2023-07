Mission Impossible 7, il Covid-19 ha ostacolato Dead Reckoning: il racconto di Tom Cruise

La turbolenta produzione di Mission: Impossible Dead Reckoning è il prodotto di uno degli eventi che ha più colpito il mondo del cinema: la pandemia da Covid-19. Per questo motivo la sempre più vicina data di uscita ha un valore diverso per tutto il cast del settimo film di Mission: Impossible compreso, ovviamente, il protagonista Tom Cruise.

Nell'innumerevole lista di film penalizzata dalla pandemia c'è anche Mission: Impossible - Dead Reckoning le cui riprese sono state interrotte almeno cinque volte. Ma non solo perché nel clima teso che può generare un evento di queste portata, Tom Cruise è risultato positivo al Covid-19 durante le riprese e alcuni membri della troupe hanno infranto persino i protocolli.

Dopo molti ostacoli, la saga di Mission: Impossible è risultata forte quanto l'agente segreto che ne è protagonista: in vista dell'arrivo nelle sale previsto per il 12 luglio, Dead Reckoning Parte Uno vanta previsioni al box office da capogiro. L'uscita del settimo film della saga di Ethan Hunt è molto speciale per Tom Cruise anche alla luce delle entusiaste recensioni su Mission:Impossible Dead Reckoning Parte Uno: "Ne abbiamo parlato. L'abbiamo sognato. È molto, molto speciale - ha detto l'attore a The Hollywood Reporter - In Top Gun: Maverick , hanno continuato a spingere il film e per McQuarrie e me compreso questo è un film molto ambizioso e molto impegnativo da produrre. Con l'avvento del Covid-19 è stato ancora più impegnativo. Quindi avere avuto questa risposta... è stato molto, molto speciale".

Nel settimo film della saga di spionaggio, Ethan Hunt e la sua squadra dovranno lottare a tutti i costi per evitare che un'arma devastante finisca nelle mani sbagliate: in gioco c'è l'esistenza dell'intera umanità.