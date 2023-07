Mission: Impossible 7, cosa ne è stato della moto di quello stunt impossibile?

Mentre l'industria guarda al box office per capire se Mission: Impossible 7 riuscirà ad andare in profitto, i fan di Tom Cruise si domandano che fine abbia fatto la famosa motocicletta utilizzata per il chiacchierato stunt del salto da precipizio.

Tutti sanno, infatti, che l'interprete di Ethan Hunt dopo aver compiuto il folle salto dal burrone si è messo in salvo atterrando comodamente sul terreno erboso sottostante dopo aver azionato il proprio paracadute, ma che fine ha fatto la povera moto? Ebbene, come potete facilmente immaginare, nessuno si è preoccupato di dotare di paracadute anche il velivolo, che infatti il nuovo post pubblicato sulla pagina ufficiale della saga di Mission: Impossible ha voluto omaggiare con tutti gli onori del caso.

Come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, la moto cavalcata da Tom Cruise in Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno è stata rimorchiata da uno degli elicotteri della produzione e portata via dal burrone dopo aver compiuto il proprio lavoro. Il video, accompagnato da una buffa musica malinconica, è dedicato a 'tutti coloro che si sono chiesti che fine abbia fatto la moto di Mission: Impossible'.

Per altri contenuti, scoprite di più sul nuovo stunt di Tom Cruise per Mission: Impossible 8, che come anticipato dal regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie pare sarà il più pericoloso della sua carriera.