Mission Impossible 7: ecco come Tom Cruise ha realizzato lo stunt più folle della storia!

Dopo il folle video con Tom Cruise che si lancia in volo da un elicottero con a bordo il regista Christopher McQuarrie per ringraziare i fan della calorosa accoglienza per Top Gun: Maverick, Paramount Pictures ha deciso di diffondere in streaming un lunghissimo video dietro le quinte di quello che è già il più folle stunt di Mission: Impossible 7.

La clip, della durata di quasi 10 minuti, inizia con un'inquietante ripresa dall'alto di una scogliera a Hellesylt, in Norvegia. Una lunga rampa si incurva sul bordo roccioso, affacciandosi su un profondo precipizio. "Questa è di gran lunga la cosa più pericolosa che abbiamo mai tentato", dice Cruise con una voce fuori campo. L'attore continua poi a descrivere nei dettagli l'esatta impostazione dell'acrobazia e che questo particolare scenario era in lavorazione da diversi anni. L'acrobazia è complessa e prevede un inseguimento in moto su una scogliera, che termina con un salto. Tutto questo avviene su alcuni dei terreni più pericolosi e belli del pianeta.

La clip si conclude quindi con il tema caratteristico di Mission: Impossible e viene svelato il processo di realizzazione di questo nuovo pericoloso ma emozionante stunt. E sembra che Cruise abbia assunto una posizione da leader quando si tratta di coordinare gli stunt. Il regista del film, Christopher McQuarrie, ha notato che Cruise si è preso la responsabilità di riunire gli esperti necessari per realizzare una sequenza così rischiosa.

La clip in questione non si risparmia sulla dedizione di Cruise al suo lavoro di stuntman. Dal misurare la velocità della sua moto al sorvolare cave con nient'altro che un filo per tenerlo in equilibrio, è chiaro che quella di Cruise verso queste particolari sequenza è più di una semplice passione. "Tutto si riduce a una cosa", dice Cruise, "il pubblico". E il pubblico potrà presto vedere il frutto del lavoro della troupe, poiché il nuovo film arriverà finalmente nelle sale quattro anni dopo l'annuncio iniziale.

Il regista aveva spiegato la decisione di intitolare Mission: Impossible 7 e 8 come Dead Reckoning Parte 1 e Dead Reckoning Parte 2: "La prima cosa che abbiamo capito durante il processo creativo è stata che avevamo tra le mani una grande avventura in due parti, doveva essere una storia epica. L'intenzione è creare una puntata che ingoia tutto il resto del franchise. Semplicemente non c'è un altro modo per farlo."

Ricordiamo che Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 uscirà il 14 luglio 2023, con Dead Reckoning: Parte 2 atteso invece per il 28 luglio 2024. Per altri contenuti guardate Tom Cruise presentare Mission Impossible 7 mentre se ne sta tranquillamente seduto sull'ala di un aereo.