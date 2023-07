Mission: Impossible 7 come Lupin III: Il castello di cagliostro? Si, e ve lo dimostriamo

In molti hanno notato il parallelismo tra la scena del treno di Mission: Impossible 7 e quella di Uncharted 2, il secondo capitolo della saga di videogiochi Playstation, ma chi si è accorto delle evidenti influenze di Lupin III: Il castello di cagliostro di Hayao Miyazaki?

A dire la verità, molti fan del maestro giapponese avevano incalzato il regista Christopher McQuarrie sui social network dopo aver visto l'iconica FIAT 500 gialla già all'epoca della pubblicazione del primissimo trailer di Mission: Impossible 7: del resto quello che Tom Cruise guida per le strade di Roma nella nuova avventura della saga di Ethan Hunt è lo stesso identico veicolo (e dello stesso colore) sul quale viaggiavano Lupin e i suoi amici in uno dei primi capolavori animati di Miyazaki. Tuttavia, McQuarrie aveva rispedito al mittente la (presunta) citazione, dichiarando sui social di non aver mai visto Il castello di Cagliostro.

Ma si sa, ai registi non sempre piace parlare delle proprie influenze: e dopo aver visto Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno può venire il sospetto che Il castello di Cagliostro abbia giocato un ruolo non proprio secondario nel corso dello sviluppo del film. Del resto alcune dinamiche di sceneggiatura ricordano molto da vicino la saga di Lupin: a parte le continue rapine da effettuare e i colpi da mettere a segno per rubare questo o quello (un must della saga di Tom Cruise), l'agente speciale Jasper Briggs interpretato dal mitico Shea Whigham e la sua relazione con Ethan Hunt (una sorta di comica ossessione destinata a trasformarsi in reciproco rispetto) non ricorda forse quella che agita Lupin e l'ispettore Zenigata? E l'affascinante ladra Grace, interpretata dalla splendida Hayley Atwell, vera e propria co-protagonista di un lunghissimo gioco gatto e topo con Ethan, non ricorda forse il ruolo che ha Fujiko nelle avventure di Lupin?

Come diceva Agatha Christie, tre indizi fanno una prova...giusto, Christopher McQuarrie?