Mission Impossible 7, come finisce il film con Tom Cruise?

Come ogni film d'azione, anche Mission Impossible 7 si propone con un finale al cardiopalma e che lascia ben sperare per l'ottavo capitolo della saga e, soprattutto, per l'altissimo livello d'azione metterà in scena. Ma come si è effettivamente concluso il settimo capitolo della saga con Tom Cruise?

AVVERTIMENTO SPOILER

Insomma, si preannunciano spoiler senza pietà per uno dei film d'azione più attesi del 2023. Già prima dell'uscita della pellicola si erano iniziate a fare delle congetture sulla storia e su un ipotetico finale. Durante la promozione, infatti, i dettagli narrativi sono stati pochissimi puntando tutto sulle scene d'azione e sui folli e pericolosissimi stunt fatti da Tom Cruise per Mission Impossible 7. La maggior parte del finale della pellicola si svolge principalmente sull'Orient Express, dove tutti i personaggi si riuniscono per il grande scontro finale.

A differenza degli altri capitoli della saga nel settimo è palese quanto sia in arrivo una seconda parte del racconto. Ethan, infatti, entra in possesso della chiave del codice sorgente di The Entity ed comincia la sua fuga dagli agenti governativi nel tentativo di trovare il sottomarino di Sebastopoli. Insomma, un finale che apre le porte per la seconda parte attualmente in lavorazione.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Mission Impossible 7 attualmente al cinema. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!