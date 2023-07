Mission: Impossible 7 colpito da Barbienheimer: Tom Cruise salvato dai mercati esteri?

L'effetto Barbienheimer ha fatto la fortuna di molti al box office, ma se c'è una sola persona scontenta della situazione venutasi a creare in queste settimane al botteghino USA con la popolarità di Barbie e Oppenheimer, quella persona è Tom Cruise.

Nonostante la buona partenza, in linea con le proiezioni, Mission: Impossible – Dead Reckoning: Parte Uno è stato colpito duramente dall'uscita di Barbie e Oppenheimer negli Stati Uniti, territorio nel quale, tra le altre cose, la produzione di Tom Cruise nel suo secondo week-end di programmazione è stata costretta ad abbandonare tutti gli schermi IMAX in quanto precedentemente prenotati dalla Universal per il nuovo film di Christopher Nolan. Lo scorso fine settimane Mission: Impossible 7 ha chiuso terzo al box office, dietro ovviamente ai film con Margot Robbie e Cillian Murphy, ma per il terzo week-end di programmazione che partirà da oggi venerdì 28 luglio il film Paramount subirà l'ennesimo rallentamento, dato che dovrà abbandonare altri 1.130 cinema in vista dell'uscita del nuovo film Disney, Haunted Mansion.

Con Barbie e Oppenheimer a farla da padrone e un nuovo film di possibile forte richiamo come quello Disney, Mission: Impossible 7 dovrà lottare per mantenere la terza posizione negli USA nel suo terzo week-end di programmazione, ma per fortuna il blockbuster Paramount sta ricevendo parecchio supporto dai mercati internazionali: a fronte degli appena 127 milioni di dollari incassati in Nord-America, infatti, Mission: Impossible 7 ha ottenuto 255 milioni all'estero, per un totale di circa 380 milioni di dollari al momento della stesura di questo articolo.

