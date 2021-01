Mission: Impossible 7, la colonna sonora è pronta? L'indizio di Christopher McQuarrie

Quanta fatica dietro questo Mission: Impossible 7! Il nuovo capitolo della celebre saga con Tom Cruise ha dovuto fare i conti con la pandemia proprio come tutte le altre produzioni in ballo nell'ultimo anno ed è anche grazie alla testardaggine dell'attore che le cose, al momento, sembrano filare per il verso giusto.

Su Mission: Impossible 7 la crew continua a lavorare alacremente, come abbiamo visto anche durante la lunga sessione di riprese a Venezia, ma gran parte del lavoro si sta svolgendo come al solito anche nel dietro le quinte. Cosa sarebbe, ad esempio, un Mission: Impossible senza la sua colonna sonora?

Anche su quel fronte, però, le cose sembrano aver preso la piega giusta: questo, almeno, è quanto ci fa supporre una foto postata dallo sceneggiatore Christopher McQuarrie. Nello scatto vediamo infatti la prova di uno scambio di messaggi tra lo stesso McQuarrie e Lorne Balfe che, per chi non lo sapesse, si occupò già della soundtrack dell'acclamatissimo Mission: Impossible - Fallout.

"Ti mando qualche file" scrive Balfe a McQuarrie: non c'è bisogno di un detective per capire che difficilmente si tratterà di ricette o foto di famiglia, non trovate? Dopo la sfuriata del mese scorso, intanto, Tom Cruise ha distribuito regali di Natale alla crew di Mission: Impossible 7; anche la produzione, comunque, si è schierata al fianco di Tom Cruise dopo il suo sfogo.