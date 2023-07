Mission: Impossible 7, i co-protagonisti smentiscono QUELLE voci su Tom Cruise

Tom Cruise è uno degli attori più famosi di Hollywood e della storia del cinema, perciò non sorprendono tutte le voci che circolano sulla sua figura leggendaria; al riguardo, però, i co-protagonsiti del film Mission Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno hanno sfruttato l'esperienza sul set per smentirne alcune in particolare...

Stando alle loro parole... no, non è vietato guardare Tom Cruise negli occhi. È lo stesso attore a definire l'idea come tra le più strane che abbia mai sentito. Così aggiunge Simon Pegg, entrato nel franchise nel 2006 con Mission: Impossible III: "Sono riuscito a farmi strada attraverso tutta la bizzarra mitologia che lo circonda. Da un lato è Tom Cruise, questa enigmatica star del cinema che tutti vogliono conoscere Dall'latro, però, è soltanto un ragazzo. Mi piace l'idea di essere come lui".

Tuttavia, ribadisce come l'attore riesca a convivere con la sua popolarità e non scoraggiarsi per tutti gli inconvenienti che essa comporta. Da parte sua, Tom Cruise di Mission: Impossible 7 vuole fare intrattenimento per le masse, ossia film dal bacino d'utenza più ampio possibile.

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno è diretto da Christopher McQuarrie (X-Men, Edge of Tomorrow - Senza domani, Top Gun: Maverick) e costituisce il settimo film della saga. Tra gli interpreti principali, oltre a Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, ricordiamo anche Hayley Atwell (Grace), Ving Rhames (Luther Stickell) e lo stesso Simon Pegg (Benju Dunn).

Il film debutterà in sala il 12 luglio 2023. Sapevate che Christopher McQuarrie è pronto per Mission Impossible 7 - Parte 2?