Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie spera di eclissare il 'suo' Top Gun!

Christopher McQuarrie è tornato a lavorare con Tom Cruise nel nuovo film del franchise Mission: Impossible, dal titolo Dead Reckoning - Parte Uno, con un obiettivo: eclissare l'altro suo grande successo, Top Gun: Maverick. McQuarrie ne ha parlato in una recente intervista rilasciata a Total Film.

"Non ci vediamo in competizione con Bond o John Wick. Adoriamo quei film e ammiriamo quei cineasti, vogliamo vederli trionfare. Tutto ciò che facciamo è essere in competizione con noi. E uscendo da Top Gun abbiamo guardato il film e abbiamo detto 'Seppelliremo quei ragazzi. Distruggeremo Top Gun'. È così che la vediamo, i nostri unici rivali siamo noi stessi. Vedrete che nella seconda parte traggono pieno vantaggio da quello che abbiamo imparato da Maverick" ha spiegato McQuarrie mentre Tom Cruise è a Roma per la première mondiale del film.



Attualmente il regista, che ha partecipato alla lavorazione di Top Gun: Maverick nelle vesti di sceneggiatore, sta lavorando alla seconda parte di Dead Reckoning, ma non ha escluso la possibilità di tornare dietro la macchina da presa in un prossimo film di Mission: Impossible.

"Stiamo ancora girando l'ottavo e ci sono molti modi in cui la trama potrebbe svolgersi. Quando guardi Mission: Impossible e guardi il team affrontare queste avventure hai un'idea di cosa significhi fare un Mission: Impossible. C'è sempre un piano, il piano cambia sempre, tutto va completamente storto e si spera che alla fine vada tutto bene. Ma non capisci mai davvero fino in fondo, ti fidi di dove stai andando".



Nel cast del film, oltre a Tom Cruise, anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby.

Nel frattempo Tom Cruise ha posato con Giorgia Meloni in una foto sul red carpet romano del film.