Mission Impossible 7, Christopher McQuarrie: 'Smettetela di chiedermi del trailer'

Christopher McQuarrie sembra essere ormai stufo delle continue domande sul trailer di Mission Impossible 7. Il regista ha dichiarato di non avere la minima idea di quando uscirà, questo perchè con tutta probabilità non è stato ancora realizzato.

"Prometto di dirtelo non appena ne vedrò uno io stesso", ha twittato McQuarrie in risposta a un fan che chiedeva con insistenza quando sarebbe uscito il trailer tanto agognato di questa pellicola dedicata ancora una volta al noto agente segreto.

Come praticamente tutti gli altri film degli ultimi mesi, Mission: Impossible 7 ha subito numerosi ritardi, sia per la realizzazione delle riprese principali sia per quanto concerne la data di uscita stessa. L'attesissimo settimo capitolo della saga con Tom Cruise doveva essere inizialmente rilasciato il 23 luglio ma la pandemia in atto ha notevolmente complicato le cose. L'attore avrebbe dovuto girare in sequenza anche Mission Impossible 8 ma ciò non è stato possibile e così l'attore sarà costretto ad un tour de force senza precedenti. Cruise dovrà infatti girare subito dopo il settimo film del franchise dedicato ad Ethan Hunt, Top Gun: Maverick, per poi ritornare sul set di Mission Impossible 8.

Anche se non possediamo ancora un trailer, sono molte le foto ufficiali di Mission Impossible 7 fin qui rilasciate.