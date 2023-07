Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie:'Non do nulla per scontato'

Christopher McQuarrie ha guidato anche il settimo capitolo del franchise Mission: Impossible, dal titolo Dead Reckoning Parte Uno, e in una recente intervista il regista ha sottolineato come non abbia intenzione di deludere i fan di un franchise così longevo e di successo, al quale da anni lavora insieme a Tom Cruise.

"Non do per scontata la mia posizione. Non do per scontata la partecipazione del pubblico. Quando stavamo girando Top Gun: Maverick non davo per scontato che la gente amasse quel film o che fosse un'istituzione culturale da trentacinque anni. L'ho guardato con un occhio molto sospettoso e cinico nei confronti della tendenza di Hollywood a farne una fonte di denaro. Quindi, tutto ciò che faccio è controllare costantemente me stesso e ricordarmi che non importa ciò che hai fatto prima, conta quello che fai ora. Sono terrorizzato dal risultato di Dead Reckoning, che vive nell'ombra di Fallout, di Rogue Nation e Protocollo Fantasma e di tutti i film che l'hanno preceduto. Non voglio affossare il franchise. Sono più spaventato ora di quanto non lo fossi con il primo Mission" ha dichiarato McQuarrie, che ha raccontato anche quali film hanno ispirato Dead Reckoning.



Tom Cruise tornerà nel ruolo di Ethan Hunt anche in Mission: Impossible -Dead Reckoning Parte Uno, nel quale è tornato a collaborare proprio con McQuarrie. Insieme a lui anche i fidati collaboratori dei film precedenti, Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Luther Stickell (Ving Rhames) e Benji Dunn (Simon Pegg).



In attesa dell'uscita del film nelle sale il prossimo 12 luglio, scoprite il punteggio di Mission: Impossible 7 su Rotten Tomatoes.