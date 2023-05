Mission Impossible 7, Christopher McQuarrie inizia il countdown per l'uscita del trailer!

Dopo mesi d'attesa, rumor e indiscrezioni, sta per arrivare il trailer di Mission Impossible - Dead Reckoning, nuovo film della saga campione d'incassi con protagonista Tom Cruise. Il regista Christopher McQuarrie lo ha pubblicato uno screen dell'advisor, iniziando la promozione del film.

Dopo aver mostrato al Cinemacon ben 20 minuti di Mission Impossible 7, con il trailer in arrivo inizia ufficialmente la campagna promozionale del film. Tom Cruise tornerà, ovviamente, nei panni dell'indomito Ethan Hunt, affiancato da personaggi che il pubblico ha avuto modo di conoscere nei precedenti capitoli della saga. Il film segnerà l'esordio Hayley Atwell nell'universo di Mission Impossible.

L'immagine pubblicata di McQuarrie lascia intendere che il trailer dovrebbe arrivare a brevissimo. Dopo aver mostrato una immagine esclusiva dal set di Mission Impossible: Dead Reckoning, in pubblico ha avuto una considerevole anticipazione del film. Sono settimane che i fan attendono l'uscita del trailer e McQuarrie non sta facendo altro che aumentare l'hype già altissimo intorno al prodotto. Il regista, ovviamente, non ha chiarito quando il trailer arriverà ma, come si può intendere dal #countdown scritto nella descrizione, la data dovrebbe essere sempre più vicina.

In attesa dell'uscita del film la star di Mission Impossible Simon Pegg ha parlato dei suoi problemi di alcolismo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!