Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie condivide una foto di Rebecca Ferguson

Mentre procede la post-produzione dell'attesissimo Mission: Impossible 7 con Tom Cruise, settimo capitolo delle avventure cinematografiche di Ethan Hunt e della sua squadra, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha pubblicato via social una nuova immagine con protagonista Rebecca Ferguson nei panni di Isla Faust.

Dopo la spettacolare foto pubblicata da McQuarrie via Instagram poche settimane fa, la macchina produttiva di Mission: Impossible 7 e 8 si è spostata nella splendida cornice di Abu Dhabi, e dallo skylyne impressionante della metropoli si è arrivati fino alle dune del deserto, come poi rivelatoci sempre dal regista via social, dove ha pubblicato un nuovo e sensazionale scatto dal set, con tanto di elicottero (per le riprese) e con quello che dovrebbe essere Tom Cruise sullo sfondo a cavallo, incorniciato da un tramonto mozzafiato. Infine le riprese del film si sarebbero concluse lo scorso febbraio proprio nel desterto.



Il film include nel cast anche Hayley Hatwell (apparsa di recente al fianco di Cruise in una foto dal set romano di Mission: Impossible 7) Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Pom Klementieff ed Esai Morales, per un'uscita prevista nelle sale americane il 27 maggio 2022. Mission: Impossible 8 arriverà invece il 7 luglio 2023.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla difesa di Tom Cruise da parte della troupe, questo in relazione ai protocolli di sicurezza anti-covid.