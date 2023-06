Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie è certo: 'Distruggeremo Top Gun'

Mission: Impossible sta per tornare con il settimo capitolo del franchise dedicato all’agente Ethan Hunt e il regista e sceneggiatore del film ha raccontato a Total Film Magazine le sue aspettative e il suo bisogno di migliorare sempre senza mettersi in competizione con nessun altro se non con se stesso.

A quanto pare stanno continuando le riprese di Mission: Impossibile - Dead Reckoning - Parte due e, in attesa di poter vedere nei cinema la prima parte, in programma dal 12 luglio 2023, vi riportiamo le parole di Christopher McQuarrie, vero Deus Ex Machina dietro gli ultimi capitoli della saga interpretata da Tom Cruise.

Discutendo con il magazine, il regista ha messo nel mirino un altro film al quale ha collaborato, prendendolo come punto di riferimento per valutare il successo di Mission: Impossible - Dead Reckoning: “Non ci vediamo in competizione con Bond o John Wick. Amiamo quei film, ammiriamo i filmmaker che li hanno realizzati e vogliamo vedere quei ragazzi vincere. Tutto quello che stiamo facendo, in realtà, è competere con noi stessi”.

McQuarrie si riferisce evidentemente al suo ultimo successo in collaborazione proprio con l’attore di Eyes Wide Shut e di cui è stato sceneggiatore, Top Gun: Maverick: “Dopo Top Gun abbiamo guardato quel film e ci siamo detti: ‘Li seppelliremo. Distruggeremo Top Gun’. È così che la vediamo. I nostri unici rivali siamo noi stessi. Nella seconda parte vedrete cose che beneficiano interamente di tutto ciò che abbiamo imparato da Maverick”.

Nel settimo film di Mission: Impossibile torneranno, oltre a Tom Cruise, anche Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vaness Kirby.

Tutto pronto, dunque per il ritorno di Hunter nelle sale. Per i più impazienti lasciamo il trailer di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno.