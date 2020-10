Mission: Impossible 7, chiude il set a Venezia: nella troupe diversi positivi

A pochi giorni dall'arrivo a Venezia, le riprese per Mission: Impossible 7 sono costrette ad una nuova interruzione a causa di più positività al coronavirus tra i membri della troupe capitanata da Christopher McQuarrie e Tom Cruise.

La produzione aveva recentemente chiuso i battenti a Roma, dove tutto era andato liscio, ma adesso come riportato da Repubblica proprio sul set allestito nella Serenissima sono stati registrati almeno sei casi di positività al Covid-19. Si teme addirittura un vero e proprio focolaio, forse destinato a crescere, poiché questi dati risalirebbero al primo pomeriggio di venerdì 23.

Tutto sarebbe iniziato giovedì sera, quando le 150 comparse arrivate a Venezia per la prova costume e per girare una serie di scene, erano state rimandate a casa all’improvviso, senza una spiegazione, fino a data da destinarsi. Successivamente è arrivata la conferma. Nuove riprese erano previste prossimamente a Palazzo Ducale e al Conservatori, ma non è ancora stato stabilito un piano per procedere con i lavori. Nei giorni scorsi le scene di inseguimento sono state sospese fino a domenica, dunque potremmo avere degli aggiornamenti nelle prossime ore o nella giornata di domani.

Tra l'altro è stato confermato che le riprese a Palazzo Ducale riguarderebbero una scena importantissima per il film, e sarà legata ad una grande festa in maschera. Il piano era di girare dal 4 al 6 novembre e per affittare la storica abitazione del Doge il Comune ha chiesto una cifra di 200 mila euro con la clausola di valorizzare il bene culturale, che custodisce opere d'arte dal valore inestimabile come quelle del Tintoretto e del Veronese.