Mission Impossible 7: chi è Marie, la donna misteriosa tagliata dal film per una critica?

Dopo aver scoperto cosa ne è stato della povera moto di Mission Impossible 7 saltata giù dal burrone insieme a Tom Cruise, scopriamo insieme chi è Marie, la donna misteriosa di Ethan Hunt che compare in una sequenza flashback di Dead Reckoning: Parte Uno.

Durante un'intervista per il podcast Empire Spoiler, il regista e sceneggiatore di Mission: Impossible Christopher McQuarrie ha spiegato che Marie è stata rimossa dal film per via della decisione di un singolo spettatore, dato che durante una proiezione di prova la critica mossa ai suoi danni è stata così acuta e pungente che l'autore da quel momento ha iniziato a sentire la necessità di rivedere completamente il film, fino a tagliare quasi totalmente il ruolo di Marie.

Il regista ha spiegato: "Uno spettatore ha scritto l'e-mail più brutale che abbia mai letto - non ostile o maleducata, ma cionondimeno una vera badilata sul grugno. In sostanza, dopo una proiezione di prova, elencava le cose che secondo lui nel film non funzionano. La cosa buffa è che all'inizio dell'email si descriveva come uno che non ama il cinema action, tanto per cominciare col piede giusto, e non era neppure un fan di Mission: Impossible! Insomma, quella mattina mi sono svegliato e ho letto questa e-mail e volevo solo vomitare. Era stato davvero brutale. Però mi ha costretto a guardare le cose attraverso gli occhi di un'altra persona, che poi è il motivo principale per cui queste proiezione di prova vengono organizzate. Alla fine, ho voluto inserire il suo nome nei ringraziamenti speciali nei titoli di coda."

In Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno Marie viene presentata come il primo amore di Ethan Hunt, o per lo meno è questo che si intuisce che la donna sia: interpretata dall'attrice cubana Mariela Garriga, la donna è stata uccisa dal nemico giurato di Ethan, Gabriel (Esai Morales), prima che il protagonista si unisse all'MIF. Come saprete, inizialmente Mission: Impossible 7 durava ben 4 ore, cosa che ha costretto McQuarrie a tagliare tantissime sequenze rimaste inedite.

Che il passato di Marie e Ethan possa avere un ruolo in Mission: Impossible 8? Bisognerà aspettare per scoprirlo.