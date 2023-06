Mission Impossible 7, Vanessa Kirby 'Non si fermano fino alla versione migliore'

Mission Impossible: Dead Reckoning è il prossimo capitolo di uno dei franchise più longevi del cinema d'azione contemporaneo. Il leggendario Ethan Hunt, interpretato come sempre da Tom Cruise, si prepara ad affrontare la sua più grande sfida, insieme agli storici comprimari e ad alcuni nuovi venuti.

È facile quando sai come funziona organizzare le riprese di un film. Ma pellicole come Mission Impossible: Dead Reckonin non funzionano come tutti gli altri, e questo a cominciare dalla sua star Tom Cruise e dal suo braccio destro, lo sceneggiatore/regista Christopher McQuarrie.

La coppia ha preso il progetto per un film d'azione e l'ha capovolto, e ha spremuto tutto il potenziale non sfruttato dalle loro collaborazioni, sia su Mission Impossible che su Top Gun: Maverick, Cruise ha parlato di come vengano utilizzati metodi non ortodossi per ottenere il massimo dalla storia, così come il cast e la troupe.

Se ve la siete lasciata scappare, ecco qui la nostra recensione di Top Gun: Maverick.

Hanno preso la decisione di iniziare le riprese con l'incredibile acrobazia in motocicletta in Norvegia, e da lì hanno preso il via. Per Cruise, era una sorta di dichiarazione d'intenti.

"Non è mai la strada facile", ha detto Cruise in un'intervista con Empire Magazine. “Ho una responsabilità nei confronti del pubblico, dello studio, della mia troupe, del mio cast e dell'industria. Non possiamo scendere a compromessi. Non posso compromettere la narrazione".

Sapevate inoltre che Tom Cruise è geloso di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan?

Per il resto del cast, era qualcosa a cui dovevano abituarsi, ma ci hanno fatto presto l'abitudine, e hanno iniziato a vederne i vantaggi. "Si va sempre avanti e indietro tra l'inizio e la fine del film", ha detto il co-protagonista Pom Klementieff, che interpreta un misterioso avversario per Ethan Hunt. "Controllano sempre quello che hanno, e poi facciamo delle riprese all'interno delle riprese".

La co-protagonista Vanessa Kirby, che interpreta la Vedova Bianca, la figlia di Max di Mission Impossible, ha spiegato che alcune sequenze potrebbero essere girate nella stessa location, a distanza di mesi. "Stavamo girando in un vagone del treno", ha detto.

"E a causa del Covid ci eravamo trasferiti da quel luogo, e poi ci siamo resi conto che dovevamo trovare qualcos'altro da collegare. Siamo anche tornati un paio di mesi fa per quella scena. È bello sapere che sarà la versione migliore e che non si fermeranno finché non l'avranno ottenuta".

Sembra quindi che dovremo aspettarci una pellicola ad alto tasso di adrenalina, viste le follie che stanno dietro alla sola produzione del nuovo Mission Impossible, curiosi di vederlo?