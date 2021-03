Mission: Impossible 7: Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss tra le nuove aggiunte al cast

Cary Elwes, Indira Varma e Mark Gatiss sono alcune tra le star che si sono recentemente unite al settimo capitolo e l'ottavo di Mission: Impossible diretto da Christopher McQuarrie.

Il cast di Mission: Impossible 7 e 8 si è allargato ancora di più, e ora può contare sulla presenza di Cary Elwes (La Storia Fantastica, Stranger Things), Indira Varma (Game of Thrones, Obi-Wan Kenobi), Mark Gatiss (Sherlock, La Favorita), Rob Delaney (Deadpool 2, Fast & Furious) e Charles Parnell (The Last Ship, Transformers 4 - L'Era dell'Estinzione).

Questi si uniranno a Tarzan Davis (Top Gun: Maverick, Il Richiamo della Foresta) per andare a rimpolpare un già nutrito gruppo di stelle del cinema e della televisione come Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Angela Bassett, Simon Pegg, Shea Whigham, Pom Klementieff, Henry Czerny e Esai Morales (che ha sostituito Nicholaus Hoult nel ruolo del villain), che già da sé prometteva scintille.

L'annuncio, anzi, gli annunci, sono stati fatti da McQuarrie in persona su Instagram, dove ha postato una serie di immagini con protagonisti proprio gli attori in questione. Nelle caption dei post, il regista non ha fornito dettagli sui ruoli ricoperti, ma ha indicato entrambi i sequel in lavorazione; secondo quanto riportato da Variety, tuttavia, Paramount Pictures avrebbe per ora confermato i vari casting solo per Mission: Impossible 7.

Rimane ancora da scoprire, dunque, quali personaggi saranno parte di entrambi i film che, ricordiamo, non saranno più girati back-to-back ma separatamente.

Mission: Impossible 7 arriverà a novembre 2021, mentre l'8 è programmato per lo stesso mese del prossimo anno.