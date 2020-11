Mission: Impossible 7, bagno di fan per Tom Cruise a Roma: il video

Continuano senza particolari problemi le riprese capitoline dell'attesissimo Mission: Impossible 7 scritto e diretto da Christopher McQuarrie, nuovo capitolo delle avventure cinematografiche dell'agente Ethan Hunt e della sua squadra, e proprio da Roma arriva un nuovo video dal set targato ANSA.

Nel filmato possiamo vedere in apertura Cruise (sempre con mascherina, come tutto il resto della troupe) mentre prepara una scena d'inseguimento con McQuarrie nei pressi di Piazza Venezia, proprio sotto il Milite Ignoto. Entriamo poi nel vivo della scena e vediamo Cruise sul sedile del passeggero mentre la macchina a tutta velocità si presta a un burnout direttamente sotto il Monumento.



Finite le riprese, Cruise non tenta minimamente di sottrarsi alla mole di fan che lo attendono per la firma di qualche autografo e le foto. Si ferma a salutare, passeggia davanti a loro, chiacchiera, annuisce. Qualcuno gli fa "sei il numero 1, Tom" e lui con il pollice alzato ringrazia, sorridendo sotto la mascherina.



Potete vedere il video ANSA a questo link.



Non è chiaro quanto durerà ora questa seconda tranche di riprese in quel di Roma, ma l'Italia tornerà a essere molto importante all'interno della storia imbastita dallo stesso McQuarrie, dato che ci si muoverà dal centro al nord e che data la mole di tempo impiegato in loco occuperà quanto meno un terzo della run time totale.



Mission: Impossible 7 vede nel cast anche Simon Pegg, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Pom Klementieff ed Esai Morales, per un'uscita prevista nelle sale americane il 19 novembre 2021.



