Mission: Impossible 7, arrivano nuove foto con Tom Cruise direttamente dal set romano

Torniamo a spiare il set capitolino dell'attesissimo Mission: Impossible 7 scritto e diretto da Christopher McQuarrie e con protagonista l'inossidabile e spericolato Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt, perché sempre dalla location capitolina arrivano nuovi scatti dal dietro le quinte della lavorazione.

Si tratta sempre della stessa scena d'inseguimento a Pizza Venezia vista pochi giorni fa, quella che coinvolge Ethan Hunt e il nuovo personaggio interpretato da Hayley Atwell, ancora senza nome ma nella sequenza al volante della vettura che proprio sotto il Milite Ignoto va anche in burnout. Uno scatto immortalato durante le riprese è stato pubblicato tramite Instagram proprio dall'attrice, che ha scritto in didascalia riferendosi a Cruise, seduto accanto a lei: "Il mio nuovo istruttore di guida. Speriamo di non schiantarci addosso a qualcosa".



Un'altra immagine, sempre in bianco e nero, è stato invece condivisa sul profilo Instagram di Christopher McQuarrie. Qui vediamo il vialone che porta fino al Colosseo, che infatti troneggia sullo sfondo, imperante e maestoso. La zona è più o meno limitrofa e sicuramente l'inseguimento arriverà a toccare anche lo storico simbolo della grandezza e della storia di Roma.

Mission: Impossible 7 vede nel cast anche Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Pom Klementieff ed Esai Morales, per un'uscita prevista nelle sale americane il 19 novembre 2021.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.