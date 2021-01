Mission: Impossible 7, arriva la smentita: Tom Cruise non ha comprato dei robot anti-Covid

Dopo aver pubblicato l'audio della sbroccata di Tom Cruise contro alcuni membri della troupe di Mission: Impossible 7 che avevano violato le norme anti-Covid, il Sun nei giorni scorsi ha affermato che la star aveva ordinato dei robot per somministrate i tamponi direttamente sul set.

Il report del tabloid britannico spiegava che queste "sofisticate" macchine venivano utilizzate come un "intimidatorio promemoria" per ricordare a tutti di obbedire alle regole di sicurezza durante le riprese. Tuttavia, secondo quanto riportato dal certamente più attendibile Slash Film, una fonte interna alla produzione ha confermato che si tratta di una storia inaccurata e che non è presente alcun robot sul set di Mission: Impossible 7.

Diretto da Christopher McQuarrie, già autore dei capitoli Rogue Nation e Fallout, il film include nel cast anche Hayley Hatwell (apparsa di recente al fianco di Cruise in una foto dal set romano di Mission: Impossible 7) Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Pom Klementieff ed Esai Morales, per un'uscita prevista nelle sale americane il 19 novembre 2021. Mission: Impossible 8 arriverà invece il 4 novembre 2022.

Mentre proseguono le riprese ai Longross Film Studios del Regno Unito, il compositore Lorne Balfe ha inviato al regista il file della colonna sonora di Mission: Impossible 7.