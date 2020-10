Tom Cruise arriva a Roma per le riprese di Mission Impossible 7

Terminate ufficialmente le riprese in Norvegia, la produzione del nuovo capitolo di Mission: Impossible è finalmente pronta a fare ritorno in Italia, dove era stata interrotta lo scorso febbraio a causa della pandemia. La conferma arriva direttamente dal regista Christopher McQuarrie, che ha annunciatola fine dei lavori in terra scandinava.

"Le dimensioni e la bellezza della Norvegia hanno lasciato un'impronta indelebile e determinante nel nostro film, e ci hanno ricordato che tutto è possibile", ha scritto McQuarrie su Instagram, dove ha condiviso una foto della sequenza stunt di Mission: Impossibile su un treno apparsa in queste ore sul web. "A nome di tutti coloro che stanno lavorando a Mission: Impossible, i nostri ringraziamenti più sinceri a The Norwegian Film Incentive, The Norwegian Railway Museum, l'infinitamente paziente Strana e le autorità di Rauma, la nostra instancabile troupe norvegese, e tutti coloro che hanno supportato le nostre riprese finora. Soprattutto, ringraziamo la calda e accogliente gente della Norvegia. La vostra gentilezza e considerazione non sono altro che un'ispirazione. Ci mancherete moltissimo e non vediamo l'ora di rivedervi."

Per concludere, il regista ha anticipato di essere in viaggio verso la capitale: "Allaccia le cinture, Roma. Stiamo arrivando..."

Secondo quanto riportato da Sky TG24, le riprese di Mission: Impossible 7 a Roma partiranno domani all'insegna della sicurezza: la produzione dovrà infatti osservare scrupolose misure di prevenzione con test giornalieri per l'intera troupe e cast e disinfezioni degli ambienti e attrezzature. Dei 35 milioni stanziati per le riprese nel Bel Paese, si prevede che oltre 18 milioni verranno spesi per girare a Roma.

Vi ricordiamo che il film arriverà nelle sale il 19 novembre 2021, mentre il sequel (che verrà girato back-to-back) è previsto per il 4 novembre 2022.