Mission Impossible 7: arriva una foto di Hayley Atwell e Tom Cruise behind the scenes

MI 7 finalmente è vicino alla fine delle riprese. Dopo i numerosi stop, dovuti a casi di positività nella troupe, il cast sta ultimando i lavori. Proprio oggi abbiamo dato un'occhiata ad un video dal set di Mission Impossible, che ci fa presagire che il risultato finale sarà incredibile. Nel frattempo gli attori condividono dei selfie sui social.

E' un piacere per i fan ritrovare i protagonisti dei film insieme. Qualche settimana fa avevamo avuto la possibilità di vedere Tom Cruise e Rebecca Ferguson in alcuni scatti pubblicati dall'attrice svedese, e catturati invece dal regista della pellicola Christopher McQuarrie. Ed è ancora lui a scattare un'altra foto pubblicata oggi da Hayley Atwell, in cui l'attrice appare in una macchina con Cruise. Probabilmente i due stavano filmando una scena di azione, magari un inseguimento in auto, e a farcelo pensare è una telecamera che vediamo inquadrata nell'immagine. Si tratta dunque di una vera e propria foto behind the scenes!

La Atwell, con grande simpatia, scrive una didascalia con cui prende in giro gli ordini quasi indecifrabili fatti al fast food, con il suo tipico british humor. Anche se la foto non racconta niente della storia del settimo film di Mission Impossible, è bello ritrovare il cast e vedere l'affetto che c'è sul set, mentre si avvicina sempre più l'uscita prevista negli USA per il 27 Maggio 2022.

Nel frattempo vi lasciamo con il post Instagram della Atwell, che troverete in fondo all'articolo.