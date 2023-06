Mission:Impossible 7, le acrobazie del film hanno sbalordito Hayley Atwell!

Le adrenaliniche acrobazie di Mission:Impossible sono tanto folli quanto pericolose anche per l'espertissimo Tom Cruise che ha raccontato l'acrobazia più pericolosa è stata eseguita proprio in Mission: Impossible - Dead Reckoning.

A stupire, dunque, è stata la reazione di Hayley Atwell che nel film interpreta Grace. L'attrice, che interpreterà un personaggio del tutto inedito come anticipato dal regista Christopher McQuarrie, infatti, ha raccontato al Daily Star Sunday come sia rimasta sbalordita dal duro lavoro dietro ogni acrobazia di Mission:Impossible - Dead Reckoning! Atwell, infatti, si è allenata per mesi sia per tornare in forma sia per stare al passo del veterano Tom Cruise che nel settimo film di Mission: Impossible torna a vestire i panni di Ethan Hunt.

"Questo lavoro mi ha sbalordito - ha detto Atwell - Mi sono allenato per mesi con un esperto olimpionico di arti marziali per sviluppare una sequenza di combattimento per il mio personaggio adattata ai miei punti di forza. Poi c'è stata la corsa. Sono stato avvertita che quando Tom Cruise corre con tutto se stesso. Ed era vero. Non ho mai visto niente del genere. Ho dovuto allenarmi per avere qualche possibilità di stargli dietro". Per l'attrice britannica non deve essere stato facile, ma dal trailer di Mission:Impossible - Dead Reckoning sembrerebbe che Hayley Atwell se la sia cavata egreggiamente!

Il settimo film di Mission Impossible arriverà nei cinema italiani il 12 luglio 2023