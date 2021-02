Mission: Impossible 7 e A Quiet Place 2 in digitale a pochi giorni dall'arrivo nei cinema!

Paramount+, re-branding ed espansione del servizio di streaming on demand CBS All Access, sta facendo le cose in grande in vista del suo lancio del 4 marzo: Mission: Impossible 7 e A Quiet Place 2, infatti, saranno usati per rivoluzionare la finestra di distribuzione sala/streaming.

I due attesi blockbuster segneranno un precedente importantissimo, dato che diventeranno disponibili per lo streaming sulla piattaforma tra i 30 e i 45 giorni dopo la loro uscita nelle sale. L'annuncio è arrivato durante l'investor day di ViacomCBS, specificamente mirato a potenziare il nuovo servizio di streaming.

Prima della pandemia, una run nelle sale di 90 giorni rappresentava il mandato minimo per un film prima che gli studi potessero distribuirlo in home video. Ora tutto è cambiato e gli studi stanno modificando questo precedente accordo: Warner Bros. è stato il primo a smuovere le acque, addirittura abbattendo la finestra di distribuzione e destinando tutti i film del 2021 su HBO Max il giorno stesso dell'uscita al cinema (dove i cinema sono aperti); la Universal offre i suoi film su piattaforme premium di video on demand dopo 17 giorni dall'uscita nelle sale. Quindi il periodo di 45 giorni offerto da Paramount è, secondo le parole di Variety, "decisamente generoso".

Tuttavia, durante la presentazione della giornata degli investitori di ViacomCBS, il capo dello studio Paramount Jim Gianopulos ha sostenuto che lo studio è ancora impegnato nella distribuzione cinematografica: una finestra di 30 giorni sarà applicata alla maggior parte dei film di proprietà, mentre una di 45 giorni sarà usata per i blockbuster più importanti come il già citato sequel di Mission: Impossible e il prossimo Top Gun: Maverick.

Al momento MI: 7 ha una data di uscita fissata (nelle sale) per il 19 novembre mentre A Quiet Place Part II uscirà (sempre nelle sale) il 17 settembre.