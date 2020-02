In Mission: Impossible 7 e 8 tornerà un celebre personaggio del film originale

Lo sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie ha svelato che in Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 tornerà anche un volto noto del film originale del 1996 diretto da Brian De Palma.

Trattasi di Henry Czerny, interprete dell'ex capo del IMF Eugene Kittridge: la notizia è ufficiale, dato che come potete vedere in calce all'articolo è stata appena confermata da McQuarrie sulle propria pagina ufficiale del social network Twitter.

Czerny fece la sua unica apparizione nel franchise nel capitolo originale, e recentemente lo abbiamo rivisto nell'acclamato horror Ready or Not, nella serie tv Sharp Objects della HBO e in Revenge della ABC. Ora a quanto pare è stato richiamato in servizio per la prima volta in 20 anni, una notizia che farà sicuramente felici i fan più anziati della serie con Tom Cruise.

Come sappiamo, in Mission: Impossible - Fallout Alan Hunley (Alec Baldwin) responsabile dell'organizzazione per cui lavora Ethan Hunt, ha perso la vita, e con lo stato attuale dell'FMI sarà interessante vedere Kittridge tornare (presumibilmente) alla guida dell'organizzazione. Ricordiamo che il cast comprende anche Rebecca Ferguson, Simon Pegg (recentemente confermato) e le new entry Hayley Atwell, Nicholas Hoult, Pom Klementieff e Shea Whigham.

Quali sono le vostre aspettative per i due film? Ditecelo nei commenti.

