Mission: Impossible 7 e 8, Top Gun: Maverick rinviati: nuove date per i film di Tom Cruise

Dovremo aspettare ancora un po' per vedere Tom Cruise e gli altri protagonisti dei titoli Paramount in azione: cambia nuovamente il calendario delle uscite cinematografiche, e tra i rinvii ci sono anche Mission: Impossible 7 e 8 e Top Gun: Maverick.

Nonostante si stia procedendo con il piano vaccinale in diverse parti del mondo, sembra ci voglia ancora un po' prima che la situazione permetta di tornare al cinema per godersi i blockbuster più attesi.

Eccoci allora di nuovo qui a far scarabocchi sul calendario per segnare l'arrivo nelle sale dei film che ormai da tempo riempiono le nostre watchlist.

Questa volta è Paramount ha rivoluzionare le sue prossime uscite, a partire dai nuovi capitoli nelle saghe d'azione con protagonista Tom Cruise, Mission Impossible 7 e 8 e Top Gun: Maverick.

Per quanto riguarda i film diretti da Christopher McQuarrie, il settimo capitolo di Mission: Impossible passa da novembre 2021 al 27 maggio 2022, mentre l'ottavo uscirà l'anno successivo e sempre in estate, il 7 luglio 2023 (in precedenza era programmato per novembre 2022).

Top Gun: Maverick diretto da Joseph Kosinski, invece, arriverà sugli schermi il 19 novembre 2021, nella data precedentemente riservata a M:I 7, quando precedentemente era stato annunciato per luglio.

Dovremo dunque pazientare ancora per assistere ai nuovi, mirabolanti stunt di Tom Cruise e scoprire cosa accadrà negli attesi sequel delle storiche saghe.