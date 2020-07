Mission: Impossible 7 e 8, Tom Cruise pronto a tornare in Norvegia per le riprese

In attesa di scoprire se la produzione di Mission: Impossible 7 e 8 potrà fare ritorno in Italia, dove aveva iniziato a girare ad inizio 2020 prima dello stop forzato, Deadline ha rivelato che una parte delle riprese del nuovo film probabilmente si svolgerà in Norvegia.

Lo scorso sabato, Tom Cruise ha avuto una conversazione con il ministro norvegese della cultura Abid Raja in cui ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa possibilità. "È un paese meraviglioso. Non vedo l'ora di andare là. Io e tutta la crew siamo entusiasti di poter tornare" dice la star nella clip diffusa in rete da Raja.

In caso di conferma, non si tratterebbe di una prima volta per la saga: la Norvegia ha fatto da sfondo ad una delle scene più intense dell'ultimo capitolo, Mission: Impossible - Fallout, ovvero quella in cui Cruise scala una parete a strapiombo, il Preikestolen.

Stando a Raja, le riprese di Mission: Impossible 7 dovrebbero svolgersi nella parte nord-ovest del paese, nota soprattutto per i suoi spettacolari fiordi, le cascate e la costa frastagliata. Inoltre, la produzione starebbero considerando di girare in Norvegia anche parte di Mission: Impossible 8.

Il settimo capitolo, lo ricordiamo, ha una data di uscita prevista il 19 novembre 2021, mentre l'ottavo debutterà il 4 novembre 2022. Intanto, Rebecca Ferguson prosegue il suo duro allentamento in vista del suo ritorno nella saga.