Mission: Impossible 7 e 8, la nuova foto nel deserto è fantastica: concluse le riprese?

Christopher McQuarrie, regista e sceneggiatore di Mission: Impossible attualmente a lavoro sui capitoli sette e otto, ha pubblicato una nuova immagine dietro le quinte dei film sul suo profilo Instagram.

Come potete vedere in calce all'articolo la foto svela un'inquadratura del film, e riprende in campo lungo un personaggio (probabilmente l'Ethan Hunt di Tom Cruise) in groppa ad un cavallo nel bel mezzo del deserto.

Iniziando con una citazione di Antoine de Saint-Exupéry, ('Ciò che rende bello il deserto è che da qualche parte nasconde un pozzo'), McQuarrie ha fatto sapere ai suoi follower: "Grazia e gentilezza, magia e maestà, ospitalità e speranza. Delle tante sfide che abbiamo dovuto affrontare durante il nostro viaggio, nessuna sarà più grande che eclissare i doni che Abu Dhabi ci ha fatto. A nome di tutto il cast e della troupe, i più sinceri e sentiti ringraziamenti al governo di Abu Dhabi, Sua Eccellenza Mohamed Al Mubarak, l'Abu Dhabi Film Commission, due54, Etihad Airways e il CEO Tony Douglas, ADAC e il CEO Shareef Al Hashmi, HM Ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti Patrick Moody, il Corpo dei Marines degli Stati Uniti e tutto il nostro incredibile personale militare. E, naturalmente, grazie al nostro straordinario cast locale, alla troupe e alla bravissima gente di Abu Dhabi. Ci mancherete molto sinceramente, finché non vi rivedremo. Ora torniamo a Londra per alcuni ritocchi finali. Tutti a bordo per quella che finora è la nostra sfida più grande ...".

Il riferimento ai 'ritocchi finali' sembra sottintendere che le riprese dei film stiano ormai volgendo al termine, e del resto il tempismo è quello giusto: ricordiamo che Mission: Impossible 7 è previsto per novembre 2021, mentre il suo sequel arriverà a novembre 2022.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!

Per altre letture: