Mission: Impossible 7 e 8: Henry Cavill e Alec Baldwin torneranno

The Hollywood Reporter scrive che l'acclamato regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha intenzione di far tornare i personaggi di Henry Cavill e Alec Baldwin in Mission: Impossibile 7 e Mission: Impossibile 8.

Come sappiamo, McQuarrie sta scrivendo le sceneggiature di entrambi i film, che girerà back-to-back, e stando a quanto riportato dal magazine losangelino i due personaggi dovrebbero tornare attraverso delle sequenze flashback.

L'idea di McQuarrie è ancora poco delineata e il ruolo di Cavill e Baldwin potrebbe essere ridimensionato (o completamente scartato) una volta che le sceneggiature saranno pronte. Attualmente, non è chiaro neanche se i due appariranno in entrambi i film contemporaneamente oppure in un film ciascuno.

La decisione, comunque, non è così sorprendente. Con l'arrivo di McQuarrie, infatti, la saga di Mission: Impossible ha iniziato a raccontare un'unica grande storia, piuttosto che una singola avventura stand-alone com'era stato per i primi quattro film. Considerata la produzione back-to-back e le date di uscita fissate da Paramount per Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 (2021 e 2022) è molto probabile che non solo questi due nuovi film siano legati alla "saga del Sindacato" iniziata con Mission: Impossibile - Rogue One e proseguita con Mission: Impossible - Fallout, ma anche che siano strettamente connessi fra loro.

Che McQuarrie abbia immaginato il primo finale cliffhanger della saga? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.