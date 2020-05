Mission: Impossible, clamoroso: fuori Nicolas Hoult, dentro un celebre cattivo di Titans!

Dopo aver anticipato l'annuncio di un altro attore per gli attesissimi Mission: Impossible 7 e 8, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie è comparso sulla sua pagina ufficiale Twitter per svelare l'identità della misteriosa new entry.

Trattasi di Esai Morales, interprete di Deathstroke nella serie Netflix Titans, che si è unito al cast di Mission: Impossible 7 & 8 in un ruolo sconosciuto. Tuttavia, come riporta in esclusiva Deadline, pare che Morales abbia sostituito Nicolas Hoult, che ha dovuto lasciare la produzione a causa di conflitti d'agenda.



In calce, la frase scelta da McQuarrie per l'annuncio ("Tutti affrontiamo lo stesso destino ...") potrebbe far presagire che Morales proseguirà la sua interpretazione da villain dalla serie DC, e che ricoprirà il ruolo di antagonista anche nella saga action con Tom Cruise.

Ricordiamo che la produzione è ancora in sospeso a tempo indeterminato a causa della pandemia di Coronavirus, ma sembra che le riprese potrebbero essere in grado di riprendere nei prossimi giorni, salvo eventuali sviluppi imprevisti. I fan farebbero bene a non rilassarsi troppo però, dato che molto presto potremo avere nuovi annunci: McQuarrie ha infatti suggerito che "qualsiasi personaggio, vivo o morto, potrebbe tornare", frase che ha aperto la porta ad artisti del calibro di Henry Cavill (Mission: Impossible - Fallout), Alec Baldwin (Mission: Impossible - Fallout), Jeremy Renner (interprete di William Brandt in Mission: Impossible - Protocollo Fantasma), Paula Patton e tutti gli altri personaggi principali della saga.

Il cast dei due film, oltre ad includere i grandi ritorni dei volti noti del franchise, ha aggiunto le new entry Hayley Atwell, Pom Klementieff e Shea Whigham. Le nuove date di uscita sono fissate per il 19 novembre 2021 e il 4 novembre 2022.

Per altri approfondimenti, ecco perché la storia è stata divisa in due film.