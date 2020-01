Mission Impossible 7 e 8, confermato anche il ritorno di Simon Pegg

In attesa di capire se Mission: Impossible 7 sarà ambientato a Roma, è arrivata la conferma che Simon Pegg farà parte del cast dei prossimi due capitoli diretti da Christopher McQuarrie.

Intervistato da Our City Tonight per parlare del suo ultimo film, Lost Transmissions, Pegg ha infatti affermato: "Il prossimo anno ho un altro Mission: Impossibile da girare". Sebbene l'intervista sia datata 8 gennaio, è probabile che sia avvenuta nel 2019 e l'attore si riferisca proprio al settimo capitolo, anche perché poco dopo ha rivelato di aver programmato un nuovo impegno "tra i due Mission: Impossible."

Per la prima volta nella storia della saga, Mission: Impossible 7 e 8 verranno girati back-to-back per arrivare nelle sale a distanza di un anno l'uno dall'altro (luglio 2021 e agosto 2022): stando ad alcuni indizi lanciati dal regista, e al fatto che le new entry del cast sono state confermate per entrambi i capitoli, potrebbe trattarsi di un unico Mission: Impossible diviso in due parti.

Oltre ai confermati Pegg, Tom Cruise e Rebecca Ferguson, i film vedranno nel cast Pom Klementieff, Hayley Atwell, Shea Whigham e il recentemente annunciato Nicholas Hoult, che secondo i report dovrebbe vestire i panni del villain. Cosa vi aspettate dal ritorno di Ethan Hunt? Fatecelo sapere nei commenti.