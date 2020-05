Mission: Impossible 7 e 8, Christopher McQuarrie svela perché ha diviso un film in due

Dopo il formidabile successo di Mission: Impossible - Rogue Nation e Mission: Impossible - Fallout, il regista Christopher McQuarrie tornerà anche per i capitoli sette e otto, dei quali ha rivelato alcuni dettagli in una recente intervista.

Sebbene dividere il prossimo capitolo in due film potrebbe sembrare una grossa scommessa, infatti, lo sceneggiatore e regista della saga ha rivelato che dietro a questa mossa c'è un vero e proprio ragionamento narrativo.

"Quando abbiamo iniziato a fare Fallout, ho detto a Tom: 'Voglio rendere questo viaggio il più emozionante possibile per il tuo personaggio, Ethan Hunt'", ha spiegato McQuarrie in una recente intervista sul podcast di Light the Fuse. "E approcciandomi a questo nuovo film, mi sono detto: 'Voglio prendere quello che abbiamo imparato da Fallout e applicarlo a tutti i personaggi del nuovo film. Voglio che tutti abbiano un arco narrativo forte ed emotivo. Voglio che il film abbia più sentimento. E mentre continuavamo a lavorare, ci siamo resi conto di avere tra le mani un film di quasi tre ore, due ore e quaranta minuti. E ogni singola scena era necessaria."

A McQuarrie piace pensare ai film di Mission:Impossible come divisi in segmenti di 20 minuti, e una volta rimossi due di queste sezioni da M:I 7 per accorciarlo, il film è diventato migliore: "La fine del primo film è cambiata, ma è quella giusta per quella storia", ha rivelato McQuarrie. "Sapevamo quale fosse il finale e sapevamo quale dovesse essere l'inizio. E ora ho queste due grandi sequenze già pronte, il che significa che ho ben 40 minuti di Mission: Impossible 8 già decisi."

Mission: Impossible 7 vedrà il ritorno di Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Henry Czerny, nonché l'esordio dei nuovi arrivati Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Nicholas Hoult. Il film uscirà il 19 novembre 2021.

