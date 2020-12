Mission: Impossible 7, 5 membri della crew lasciano il set dopo la sfuriata di Tom Cruise

La sfuriata dei Tom Cruise ad alcuni membri della crew di Mission: Impossible 7 che non avevano rispettato i protocolli anti-Covid è stato l'argomento scottante delle ultime ore, e appena un giorno dopo la pubblicazione dell'audio ci sono state le prime ripercussioni, dato che diversi membri della troupe si sarebbero licenziati.

Stando infatti a una fonte citata da Comicbook.com, cinque membri della crew del film scritto e diretto da Christopher McQuarrie hanno deciso di abbandonare la produzione dopo lo sfogo di Cruise, e sembra che la tensione sia aumentata alle stelle dopo la diffusione dell'audio online, tra youtube e social media. L'abbondono dei membri sarebbe proprio legato alla diffusione pubblica della sfuriata della star.



Dice la fonte: "La sfuriata ha creato un clima di tensione importante, ma le cose si sono poi calmate. Diciamo che è rimasto sotto traccia questo clima di nervosismo e la diffusione dell'audio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da quando è stato reso pubblico è cresciuta la rabbia e diversi membri della crew hanno deciso di abbandonare le riprese. Ma Tom è davvero esausto e non ce la fa più dopo tutte le battaglie che hanno dovuto affrontare per continuare a girare. È arrabbiato, gli altri non prendono la situazione seriamente quanto lui. Alla fine, è lui che porta tutto il peso del progetto".



Un'altra fonte ha anche aggiunto che "proprio Cruise si è accollato la responsabilità di far rispettare tutti i protocolli necessari per continuare a filmare", e con questo si intende con compagnia d'assicurazione e quant'altro, sostanzialmente ponendosi come garante.



