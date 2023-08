Mission Impossible 7 Parte 2, chi morirà nel prossimo film?

Chi morirà nel prossimo film di Mission: Impossible? Le riprese di Mission: Impossible 8 non sono ancora terminate e sono attualmente in pausa a causa degli scioperi di WGA e SAG, ma ecco un riepilogo di tutto quello che sappiamo del film con Tom Cruise.

Né la Paramount né tanto meno Tom Cruise o il regista e sceneggiatore del franchise Christopher McQuarrie lo hanno dichiarato apertamente, ma i fan sono convinti che Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Due segnerà la fine della saga: questa convinzione si è fatta largo fin dall'annuncio che il settimo episodio della saga sarebbe stato diviso in due film collegati, e con Tom Cruise oggi 61enne c'è motivo di credere che l'attore sia pronto a lasciarsi alle spalle il personaggio di Ethan Hunt per dedicarsi a nuovi progetti (come il prossimo film rated-r con Christopher McQuarrie, che sarà girato dopo Mission: Impossible 8).

Ovviamente questo non vuol dire che Ethan Hunt perderà necessariamente la vita nella sua ipotetica ultima missione impossibile: Tom Cruise farà di tutto per fargliela rischiare, dato che Mission Impossible 8 avrà lo stunt più pericoloso della saga, ma è sempre possibile che la super-spia alla fine del film riuscirà ad andarsene verso il tramonto sulle proprie gambe, evitando la sorte del 'collega' James Bond in No time to die, l'ultimo film di Daniel Craig nei panni di 007.

Quel che è certo è che, dopo la sconcertante morte a sorpresa in Mission: Impossible 7, l'ottavo episodio dovrà alzare ancora di più la posta da un punto di vista emotivo...