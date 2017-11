Mission: Impossible 6, Tom Cruise e Henry Cavill in un video e foto dal set

Le riprese di Mission: Impossible 6 continueranno ancora per qualche settimana ma la parte riguardante la Norvegia, dove la troupe si è spostata nell'ultimo mese, è terminata negli scorsi giorni. A testimonianza di tutto questo le foto comparse sui social da parte del registae della star

In un video si vede anche Tom Cruise che dopo l'infortunio è tornato sul set, ed è già incredibilmente alle prese con alcune scene decisamente impegnative. In una sequenza lo si vede scalare il Preikestolen, falesia che termina a strapiombo sul Lysefjord.

Henry Cavill inoltre ha pubblicato, insieme ad una foto, anche l'hashtag #moustacheimpossible, in riferimento alla curiosa vicenda dei baffi, fatti scomparire digitalmente per le riprese di Justice League.

Mission: Impossibile 6 è diretto da Christopher McQuarrie e nel cast comprende Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Alec Baldwin, Simon Pegg, Jeremy Runner, Ving Rhames, Sian Brooke, Angela Bassett e Michelle Monaghan. Il film, scritto dallo stesso McQuarrie, è prodotto da J.J. Abrams e Tom Cruise.