Mission: Impossible 4 e lo stunt pazzesco del Burj Khalifa: come ha fatto Tom Cruise?

Ormai siamo abituati agli stunt pazzeschi di Tom Cruise. E fra questi ce n'è uno davvero incredibile che risale a Mission: Impossible - Protocollo Fantasma. Ma come aveva fatto il nostro Tom? E, soprattutto, chi gliel'aveva permesso?

A volte per gli stunt di Tom Cruise ci si chiede: "ma come diavolo è possibile che glielo permettano?". E forse quando questa cosa non era sdoganata come adesso se lo chiedevano in tanti, ad esempio nel 2011 per Mission: Impossible - Protocollo Fantasma.

Tom Cruise si era infatti lanciato dal grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa di Dubai, alto quasi 830 metri. Per la scena in cui doveva buttarsi da una finestra, rimanere appeso e poi scalare il grattacielo Cruise aveva fatto circa 310 metri di caduta libera, più tutte le evoluzioni del caso appeso con una corda di sicurezza, senza contare la parte della scalata. Roba da Tom Cruise, insomma.

Ma chi gliel'aveva permesso? Beh, questa cosa l'ha raccontata proprio Tom Cruise a un suo collega, Matt Damon, una sera a cena dopo l'uscita del film. Damon gli aveva subito chiesto di questo stunt incredibile, dato che era curioso di sapere come e perché Cruise avesse deciso di farlo.

Tom Cruise gli ha detto di essere andato dall'esperto della sicurezza del set per spiegargli quello che avrebbe voluto fare per la scena del Burj Khalifa. Come potete facilmente immaginare l'addetto alla sicurezza l'ha guardato come se fosse matto dicendogli di non pensarci nemmeno, che era fuori questione.

Damon ha continuato il racconto della cena imitando Tom Cruise che guardava l'esperto della sicurezza, annuendo, e poi dicendogli a cena: "Beh a quel punto ho cambiato esperto della sicurezza", facendo scoppiare a ridere lo stesso Damon. Ovviamente Cruise non ha fatto licenziare questa persona, ma la morale è mai dire di no al caro Tom quando vuole fare uno stunt folle.

Ma voi la sapevate questa? Qual è lo stunt più folle di Tom Cruise secondo il vostro parere? Ditecelo nei commenti