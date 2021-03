Mission: Impossible 4, a che altezza Tom Cruise penzola dal Burj Khalifa?

Le acrobazie di Tom Cruise non fanno più notizia da un po': la star di Top Gun ci ha abituati da decenni alle sue imprese sul grande schermo, tutte effettuate in prima persona e senza l'ausilio di stuntmen che potessero evitargli il rischio di rompersi l'osso del collo. Mission: Impossible, ovviamente, è lo scenario perfetto per tutto ciò.

La celebre saga action contiene infatti alcune delle scene più iconiche della carriera di Cruise, buona parte delle quali prevedono l'attore appeso a un cavo e penzolante a una certa altezza dal suolo: la prima volta fu proprio durante una delle scene simbolo del primo capitolo, ma una delle più spettacolari da questo punto di vista è senz'altro quella presente in Mission: Impossible - Protocollo Fantasma.

Nel quarto film del franchise vediamo infatti il buon Tom lanciarsi dal Burj Khalifa, grattacielo situato a Dubai che con i suoi 828 metri di altezza per 163 piani si classifica come il grattacielo più alto del mondo: ma a quale altezza si fermò la star di Mission: Impossible nel corso della sua singolare sessione di bungee jumping?

Stando a quanto dichiarato dalla produzione, la caduta libera del nostro Tom si fermò a circa 518 metri dal suolo dopo essere andata avanti per ben 310 metri: una cosuccia da niente, non trovate? Chissà in che modo lo spericolato attore di Minority Report troverà il modo di stupirci ancora in futuro! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma.