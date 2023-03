Mission: Impossible 3, dov'è stato girato il film? C'è anche un po' di Italia!

Dura la vita di un agente segreto: trovarsi sempre in giro per il mondo è piuttosto stressante, ma tutto sommato offre anche la possibilità (quando non si è impegnati a cercare di sfuggire per l'ennesima volta alla morte) di dare uno sguardo a dei luoghi davvero incantevoli, proprio come accade in Mission: Impossible 3.

Il terzo film della saga action incentrata sulle vicende di Ethan Hunt e colleghi è infatti uno dei capitoli più interessanti sotto quest'aspetto, vista la grande varietà di location impiegate per le riprese... Tra le quali spicca uno scenario che buona parte degli italiani avranno sicuramente riconosciuto!

In Mission: Impossible 3 vediamo Tom Cruise e soci macinare un bel po' di chilometri, andando da Shangai (in realtà sono di Los Angeles i grattacieli utilizzati per le spettacolari riprese in notturna) a Xitang (Cina), passando nel frattempo per Berlino e proprio per l'Italia, con una delle sequenze più famose del film ambientata a Città del Vaticano.

Non è, però, la città del papa quella che vediamo nel film: dal momento in cui fu impossibile ottenere i permessi per girare all'interno delle mura, la produzione si spostò infatti alla Reggia di Caserta! Una differenza che sarà sicuramente saltata all'occhio di ogni fan italiano che si rispetti. A proposito della saga di Hunt, intanto, ecco in che ordine guardare i film di Mission: Impossible.