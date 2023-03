Mission: Impossible 2, a cosa sono dovuti tutti quei buchi di trama?

La saga di Mission: Impossible è ormai diventata una costante nel cinema, calcando gli schermi dal lontano 1996. Tra i diversi film del franchise, il secondo ha fatto parlare di se soprattutto per alcuni buchi di trama abbastanza evidenti, la domanda sorge spontanea: a cosa sono dovuti?

Il motivo sarebbe nel troppo materiale girato in origine, per il secondo capitolo della saga, dal regista John Woo. Il film al primo montaggio durava 3 ore e mezza! Una durata simile era inaccettabile per la Paramount Pictures, che impose una serie di tagli fino ad una riduzione finale di 2h 3 minuti.

Tale taglio sostanziale spiegherebbe dunque il motivo di numerosi buchi di trama, o errori frequenti nel montaggio. Non avendo un director's cut, non è purtroppo chiaro sapere cosa sia stato effettivamente tagliato dal film.



Mission: Impossibile è una saga di grande successo ancora oggi, il dipanarsi della serie di film nell'arco di trent'anni ha generato una trama che può portare una certa confusione in chi si ritrova a doverla seguire dall'inizio: per questo motivo vi rimandiamo ad una nostra guida per comprendere in che ordine guardare il franchise di Mission: Impossible.



Incredibilmente in questi giorni Tom Cruise si trova a Bari per le riprese di Mission: Impossible 8, o meglio, per Mission: Impossible- Dead Reckoning, la cui parte 1 uscirà il 13 Luglio di quest'anno.