Mission: Impossibile, il regista gela i fan di Uncharted: 'Non so nulla di videogame'

Il regista del videogioco Uncharted 2 si è accorto della citazione nascosta in Mission: Impossible 7, il nuovo film con protagonista Tom Cruise, ma ora bisogna dirlo all'autore del blockbuster Paramount Pictures, Christopher McQuarrie.

Il regista e sceneggiatore, alla guida del franchise da Mission: Impossible - Rogue Nation (senza contare l'importante riscrittura non accreditata della sceneggiatura del precedente episodio Mission: Impossible - Protocollo Fantasma), è sempre restio a dichiarare le sue fonti di ispirazione per i film ai quali lavora, ma nel caso della famosa scena del treno di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno ha voluto espressamente negato ogni correlazione con il videogame Playstation firmato Naughty Dog.

"Neanche lontanamente" ha spiegato McQuarrie durante una recente intervista su Threads quando è stato proposto l'argomento. "Onestamente so molto poco del mondo dei videogame, non conosco Uncharted". Curiosamente, il regista aveva usato la parola 'uncharted' in un post pubblicato sui social qualche tempo, ma a tal proposito ha commentato: "Ho usato quel termine in senso letterale in un post anni fa e da allora me ne parlano di continuo. Ma la verità è che i videogiochi sono qualcosa di cui non so praticamente nulla. L'unico al quale abbia mai giocato è stato Unreal Tournament. La verità è che non ho mai realizzato un film con meno citazioni consapevoli di questo: penso che oggi come oggi qualunque cosa tu faccia sembrerà inevitabilmente un riferimento a qualcos'altro."

A questo proposito, chissà cosa ne penserebbe Christopher McQuarrie del nostro paragone tra Mission: Impossible 7 e Lupin III: Il castello di Cagliostro.