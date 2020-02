Mission: Impossibile 7, l'emergenza Coronavirus blocca Tom Cruise e la troupe a Venezia

Anche le produzioni hollywoodiane risentono dell'emergenza Coronavirus. A Venezia in questi giorni erano programmate le riprese di Mission: Impossible 7, nuovo capitolo del franchise con protagonista Tom Cruise, in lavorazione proprio in questo periodo in Italia. Alcune delle sequenze avrebbero dovuto essere ambientate durante il Carnevale.

Tuttavia l'ordinanza firmata dal governatore del Veneto, Luca Zaia, ha bloccato ogni tipo di manifestazione, che sia scolastica, sportiva o fieristica e di fatto anche il Carnevale di Venezia, uno degli eventi più attesi dell'anno. La troupe di Mission: Impossible si trova nella città lagunare dal 20 febbraio e Tom Cruise sarebbe in questo momento bloccato in albergo per motivi precauzionali.



In questi giorni erano state programmate delle riprese di Cruise in gondola, con altre scene del vero Carnevale veneziano da aggiungere a quelle previste il 29 febbraio delle sequenze di una manifestazione carnevalesca fittizia. Ora è ovviamente tutto in standby visto che l'ordinanza regionale sarà in vigore fino al 1° marzo compreso.

Zaia ha firmato l'ordinanza insieme al ministro della Salute, Speranza. Una decisione che si allinea a quella di Regione Lombardia, che ha deciso di adottare la stessa misura precauzionale.

In Mission: Impossible 7 tornerà anche Simon Pegg mentre nelle scorse settimane Christopher McQuarrie ha anticipato tre 'stunt osceni' all'interno del film. Mission: Impossible 7 vedrà il ritorno di Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt, uno dei suo personaggi maggiormente iconici.