Mission: Impossibile 7, la crew adesso 'è più cauta' nei confronti di Tom Cruise

Continuano le ripercussioni e le polemiche dopo l'audio in cui Tom Cruise ha ripreso alcuni membri della crew di Mission: Impossibile 7 che non avevano rispettato i protocolli di sicurezza anti-Covid, insultandoli duramente e minacciandoli di licenziamento semmai avessero reiterato i loro "ingiustificabili comportamenti".

L'accesa sfuriata di Tom Cruise deriva dal fatto che la produzione si è già dovuta fermare più di una volta nell'ultimo anno a causa di diversi tamponi positivi, facendo ritardare le riprese, costringendo a ritardare l'uscita nelle sale del film e ovviamente spingendo a un aumento dei costi decisamente importante.



Pochi giorni fa è stato riferito che diversi membri della crew avevano deciso di abbandonare la produzione dopo la sfuriata della star di Mission: Impossibile 7, e adesso è invece US Weekly a sostenere che "la crew sta camminando sui carboni ardenti" sin dalla diffusione dell'audio di Tom Cruise. Stando alla fonte, "sono in molti a credere che tutta la questione abbia a che fare con il suo ego. Buone intenzioni a parte, non aveva assolutamente bisogno di inveire e delirare come ha fatto".



Stando a report di qualche mese fa, lo stesso Cruise avrebbe sborsato di propria tasca 665 mila dollari per ospitare l'intera troupe su di una nave "quarantena" durante le riprese in Norvegia, con la stessa fonte che sostiene che, dopo quanto fatto, "Cruise è rimasto sbalordito e inorridito che qualcuno della stessa crew abbia messo a repentaglio la produzione con gesti di tale stupidità, inappellabili".



E per Cruise non c'è margine d'errore sul Coronavirus.