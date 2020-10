Mission: Impossibile 7, continuano le riprese tra i canali di Venezia: le foto con dal set

Dopo aver sostato a Roma per qualche settimana, fino a pochi giorni fa, la produzione dell'attesissimo Mission: Impossible 7 scritto e diretto da Christopher McQuarrie si è adesso spostata nella splendida cornice Veneziana, dove poi aveva interrotto pre-lockdown le riprese a causa dell'aumentare dei contagi in territorio nazionale.

Il regista, Tom Cruise e i restanti protagonisti sono sbarcati in laguna nelle scorse ore, iniziando praticamente subito i lavori. È adesso grazie al Corriere della Sera che possiamo dare ancora un'occhiata a Cruise nei panni di Ethan Hunt in completo nero, stivaletti tirati a lucido, mascherina e camicia bianca.



Sta provando a capire quale sia il punto migliore di un taxi di laguna dove "passare" durante quello che dovrebbe essere un inseguimento a piedi per Venezia. Lo vediamo provare prima nella zona di prua, che però non sembra abbastanza stabile per l'azione. Chiede poi al tassista di salire sul tettuccio e trova proprio lì la zona perfetta, tanto che poi lo vediamo saltare con grande agilità da una barca all'altra.



Per vedere video e foto cliccate al seguente link.



Vi ricordiamo che Mission: Impossible 7 uscirà nelle sale americane il 19 novembre 2021. Nel cast troviamo anche Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell e Shea Whigham.