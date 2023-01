Me contro Te: Mission Giungla domina il box office italiano: Avatar fatti da parte

Mentre Avatar 2 superava i due miliardi al box office globale, il nuovo film degli YouTube Lui e Sofi, intitolato Me contro Te Il Film - Missione Giungla, ha dominato il box office italiano nel suo primo weekend in sala, soffiando il primo posto proprio al sequel di James Cameron.

Il film, uscito nelle sale giovedì 19 gennaio, ha registrato il miglior incasso nel weekend d’apertura per un film italiano da marzo 2020, relegando Avatar: La via dell'acqua alla seconda posizione della classifica nostrana dopo ben cinque settimane di dominio incontrastato. Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, commenta:

“Con il fantastico risultato di ‘Me contro Te Il Film – Missione Giungla’, i Me contro Te si riconfermano un top asset per il nostro gruppo: una collaborazione ormai consolidata che in questi anni ha portato ad importanti successi di pubblico dando slancio all’intero mercato cinematografico italiano e sottolineando il valore delle produzioni locali di Warner Bros. Pictures. Luì e Sofì dimostrano ancora una volta la loro straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico dei giovanissimi non solo sul web ma anche al cinema con l’ennesimo progetto creativo capace di richiamare nelle sale il pubblico dei bambini e delle famiglie. Questo risultato conferma lo splendido inizio del 2023 di Warner Bros. Pictures nell’anno della celebrazione dei 100 anni degli Studios, frutto anche di una stretta collaborazione con il partner Colorado Film. Con un listino ricco di titoli di ogni genere, ci auguriamo di contribuire al successo e al rilancio del mercato cinematografico italiano e di riportare il grande pubblico nelle sale per tutta la durata dell'anno”

I Me contro Te hanno risposto allo straordinario esordio al cinema del loro quarto film: “Siamo felicissimi che il nostro nuovo film stia piacendo e abbiamo il cuore pieno di gioia nel vedere così tanti bambini sorridenti riempire le sale di tutta Italia accompagnati dalle loro famiglie e dai loro amici per passare dei momenti di spensieratezza insieme”. Alessandro Usai e Iginio Straffi per Colorado Film hanno aggiunto: “Siamo felici dello splendido risultato di ‘Me contro Te Il Film - Missione Giungla’, che conferma la straordinaria forza del franchise arrivato al quarto film con un così grande successo al debutto. Colorado Film è contenta di proseguire la collaborazione con Warner Bros. Pictures e Me contro Te convinta che questa potrà dare ancora importanti soddisfazioni”.

Per altri contenuti guardate il trailer di Me contro Te Missione Giungla.