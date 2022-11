Missing, il primo trailer del sequel di Searching: ecco la data d'uscita!

Sony Pictures ha pubblicato il primo trailer dell'atteso sequel di Searching, intitolato Missing. Insieme al trailer la casa di produzione ha annunciato anche la data d'uscita del film, che utilizzerà il formato 'screenlife' sfruttato anche dal film precedente. Ecco quando potremo vedere nelle sale il seguito dell'horror del 2018.

Missing sarà nelle sale americane dal 23 febbraio e il cast sarà composto principalmente dalla star di Euphoria, Storm Reid, insieme a Nia Long.



La storia di Missing verrà raccontata esclusivamente attraverso schermi e app online e già dal trailer è possibile comprendere quanti nuovi componenti narrativi sono possibili grazie a quel formato.



L'obiettivo era quello di distinguersi dal film precedente. Il regista di Searching Aneesh Chaganty ha dichiarato:"Un film come Missing richiede un nuovo stile visivo per separarlo dall'originale. Ho contribuito per quanto possibile con questo sottogeneri in crescita. Ma se c'è qualcuno sul pianeta con il potenziale per spingerlo ancora oltre, sono Nick e Will, che erano lì sin dall'inizio" riferendosi a Nick Johnson e Will Merrick che hanno scritto la sceneggiatura e sono stati scelti come registi di Missing.



"Searching è il film di maggior successo girato nel formato Screenlife e il sequel è destinato a diventare una pietra miliare. Quella che sembrava una tecnica sperimentale sino a qualche anno fa ha avuto grande slancio con sempre più professionisti del settore che si rivolgono a questa tecnica cinematografica digitale" ha dichiarato il produttore Timur Bekmambetov.

Se vi siete persi il film potete leggere la nostra recensione di Searching prima di recuperare il racconto su grande schermo diretto da Chaganty.