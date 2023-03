Missing, Storm Reid di The Last of Us a Everyeye: 'Girare questo film è stato folle'

La star della serie TV The Last of Us, Storm Reid rivela quanto sia stato folle girare Missing, thriller attualmente al cinema nelle sale italiane. L'attrice interpreta June, un'adolescente che dovrà mettersi sulle tracce della madre dopo la sua improvvisa sparizione.

In un'intervista alla nostra Sonia, Storm Reid ha rivelato come il personaggio di Jude le abbia dato la possibilità di confrontarsi con un ruolo così complicato come quello interpretato in questo particolare thriller, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Missing.

L'attrice rivela che ha apprezzato immedesimarsi in un ruolo adolescenziale tanto particolare: Jude, come sottolinea Storm Reid nel corso della nostra intervista, è incredibilmente coraggiosa e pronta a tutto per ritrovare la madre. Una dinamica che abbiamo avuto modo di conoscere sin dal primo trailer di Missing.



Malgrado il loro stretto legame, l'adolescenza e la confusione tipica di quel periodo porta le due donne a scontrarsi quotidianamente. La mamma, però, è sempre la mamma: "È l'unica figura genitoriale che le è rimasta: per questo motivo fa di tutto per ritrovarla" ha dichiarato l'attrice.

June cerca il suo spazio nel mondo, e proprio secondo Storm Reid il compito della madre e dunque di un adulto è fondamentale nella ricerca del proprio io interiore all'interno del suo personaggio in Missing. E secondo voi, June racconta nel modo migliore le contraddizioni dell'adolescenza?