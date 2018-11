Missing Link, primo trailer ufficiale del nuovo film dei LAIKA Studios

È oggi grazie alla Annapurna Pictures che possiamo mostrarvi il primo traile ufficiale dell'atteso Missing Link, nuovo film in animazione stop motion dei talentuosi ragazzi dei LAIKA Studios diretto da Chris Butler che arriverà a tre anni di distanza dall'ottimo Kubo e la Spada Magica.

La sinossi ufficiale del film è la seguente: "Il carismatico Sir Lionel Frost (Jackman) si considera il primo investigatore al mondo interessato a miti e mostri. Il problema è che nessuno dei suoi colleghi dell'alta società sembra riconoscerglielo. L'ultima opportunità di Sir Lionel per essere accettato in questa elite avventurosa risiede allora in un viaggio a Nord-Ovest del Pacifico americano per dimostrare l'esistenza di una creatura leggendaria: una esemplare ancora vivente degli antenati primitivi dell'uomo. Il cosiddetto Anello Mancante.

A doppiare Link è Galifianakis: è una bestia un po' sciocca, sorprendentemente intelligente e sentimentale da cui dipendono tutti i sogni di Sir Lionel. È l'ultimo della sua specie e quindi chiede aiuto a sua volta a Sir Lionel: andare alla ricerca di altri suoi lontani parenti, imbarcandosi in un'Odissea alla ricerca della mitica Shangri-La. Insieme ad Adelina Fortnight (Saldana), avventuriera indipendente e piena di risorse con in mano l'unica mappa del luogo segreto, l'improbabile trio partirà così per questa incredibile avventura, tra pericoli nascosti e malvagi criminali, imparando a conoscersi a vicenda tra umorismo ed emozione in un film adatto a tutta la famiglia".



Missing Link vedrà nel cast di doppiatori originali Hugh Jackman, Zoe Saldana, Zach Galifianakis, Emma Thompson, Timothy Olyphant, Stephen Fry e Matt Lucas, per un'uscita prevista nelle sale americane il 12 aprile 2019.