Missing Link: prima immagine ufficiale, sinossi e cast del quinto film targato LAIKA

Sapevamo che i talentuosi ragazzi dei LAIKA Studios stavano lavorando a un nuovo progetto in stop-motion, ma è in queste ultime ore che è stato annunciato che il film si chiamerà Missing Link, accompagnando la notizia con una sinossi ufficiale e la lista del cast di doppiatori.

Scritto e diretto da Chris Butler (Coraline, Kubo e la spada magica), Missing Link sarà prodotto anche dalla Annapurna Pictures e vedrà un cast di doppiatori davvero all star, composto da Hugh Jackman, Zoe Saldana, Zach Galifianakis, Emma Thompson, Timothy Olyphant, Stephen Fry e Matt Lucas.



Sempre la LAIKA ha annunciato che il film uscirà nelle sale americana nella primavera del 2019. Il Presidente dello Studio,Travis Knight, si trova attualmente a Cannes, dove incontrerà possibili acquirenti internazionali, con la AGC International occupata a gestire il processo di vendita dei diritti. Lo stesso Knight definisce Missing Link come "l'avventura più ambiziosa dello studio" e "una commedia cupa intrecciata a un'epica da cappa e spada, che tanta di sottolineare il bisogno universale del senso d'appartenenza".



La sinossi ufficiale del film, invece, è la seguente: "Il carismatico Sir Lionel Frost (Jackman) si considera il primo investigatore al mondo interessato a miti e mostri. Il problema è che nessuno dei suoi colleghi dell'alta società sembra riconoscerglielo. L'ultima opportunità di Sir Lionel per essere accettato in questa elite avventurosa risiede allora in un viaggio a Nord-Ovest del Pacifico americano per dimostrare l'esistenza di una creatura leggendaria: una esemplare ancora vivente degli antenati primitivi dell'uomo. Il cosiddetto Anello Mancante.

A doppiare Link è Galifianakis: è una bestia un po' sciocca, sorprendentemente intelligente e sentimentale da cui dipendono tutti i sogni di Sir Lionel. È l'ultimo della sua specie e quindi chiede aiuto a sua volta a Sir Lionel: andare alla ricerca di altri suoi lontani parenti, imbarcandosi in un'Odissea alla ricerca della mitica Shangri-La. Insieme ad Adelina Fortnight (Saldana), avventuriera indipendente e piena di risorse con in mano l'unica mappa del luogo segreto, l'improbabile trio partirà così per questa incredibile avventura, tra pericoli nascosti e malvagi criminali, imparando a conoscersi a vicenda tra umorismo ed emozione in un film adatto a tutta la famiglia".

Infine, insieme al cast e alla sinossi, la LAIKA ha rilasciato online anche la prima immagine ufficiale di Missing Link.