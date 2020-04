Miss Potter: Renée Zellweger nel film biografico stasera su Paramount

Miss Potter andrà in onda stasera su Paramount Network alle 21.10. Beatrix Potter ha sempre sognato di scrivere libri per bambini e l'opportunità è a portata di mano quando un editore decide di pubblicare uno dei suoi diari. Insieme al successo, la donna troverà anche l'amore, ma la tragedia è alle porte.

Renée Zellweger, recentemente premiata con l'Oscar per la sua straordinaria interpretazione in Judy (2019), è qui al centro di un altro bio-pic girato nel 2006 per la regia di Chris Noonan, già autore del cult per famiglie Babe, maialino coraggioso (1995).

Il film si concentra su una figura poco conosciuta dal pubblico italiano, ma amatissima in Inghilterra dove i suoi libri hanno segnato l'infanzia di milioni di lettori. Una vita tormentata messa in scena su toni dolci-amari e su passaggi visionari, con tanto di personaggi di fantasia che prendono vita nell'immaginazione della protagonista e conseguentemente su schermo e rischiano di prendere il sopravvento sulle figure reali del racconto.

Le buone performance del cast, che comprende anche Ewan McGregor ed Emily Watson, permettono di chiudere un occhio su una gestione del ritmo a tratti troppo compassata.

La recensione di Miss Potter è disponibile qui. Il film andrà in onda stasera alle 21.10 su Paramount Network.